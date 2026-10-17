На Київщині погіршилася якість повітря: жителів трьох міст попередили про небезпеку

Забруднення повітря на Київщині 17 жовтня / © УНІАН

Реклама

У трьох містах Київської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. Йдеться про Білу Церкву, Вишневе та Бровари.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Реклама

Причиною став підвищений вміст дрібнодисперсного пилу, концентрація якого вже почала зменшуватися. За результатами моніторингу, рівень забруднення у трьох містах наразі залишається помірним. Водночас фахівці попереджають, що тривале перебування в повітрі з дрібнодисперсним пилом може негативно позначитися на самопочутті.

Реклама

Найбільш чутливими до такого забруднення є діти, літні люди та особи, схильні до подразнень. Зокрема, вони можуть відчувати труднощі або дискомфорт під час дихання.

Поки ситуація не нормалізується, мешканцям рекомендують обмежити прогулянки та тримати вікна зачиненими. Також варто вживати достатньо рідини, а тим, хто має вдома очищувач повітря, радять використовувати його на найвищій потужності.

Водночас в решті населених пунктів області показники вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосфері не виходять за допустимі межі. Загальну якість повітря на Київщині оцінюють як задовільну.

Радіаційна ситуація також залишається в межах норми: рівень гамма-випромінювання відповідає природним фоновим значенням.

Реклама

Спостереження за станом повітря в регіоні продовжуються.

Нагадаємо, вчора в селищі Маневичі на Волині попереджають про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферу.

Згодом голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк повідомив, що загрози викиду аміаку за межі пошкодженого підприємства немає.

Новини партнерів