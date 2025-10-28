На Київщині почався опалювальний сезон

Опалення / © pixabay.com

У Київській області від 28 жовтня офіційно розпочинається опалювальний сезон у житловому фонді. Підключення будинків до тепла відбуватиметься за заявками обслуговувальних організацій з урахуванням температурного показника та логіки ощадливого споживання.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Від сьогодні на Київщині офіційно стартує опалювальний сезон у житловому фонді», — йдеться в заяві Калашника.

Він нагадав, що протягом жовтня відбувалося підключення до тепла навчальних закладів, лікарень, дитсадків та інші об’єктів соціальної інфраструктури, які мають індивідуальні системи опалення. Ті об’єкти, що отримують тепло через центральну мережу разом із житловим фондом, підключатимуться вже зараз.

Попри відносно теплу погоду, очільник ОВА закликав жителів Київщини раціонально використовувати енергоресурси.

«Ворог і далі щоденно атакує критичну інфраструктуру — енергетичні об’єкти та газорозподільчу систему. Ощадливе ставлення до ресурсів — це питання нашої енергетичної безпеки та стійкості», — йдеться в заяві Калашника.

До слова, раніше стало відомо, що у Сумах розпочався поетапний запуск опалювального сезону.

Нагадаємо, 25 жовтня міністерка енергетики Світлана Гринчук запевнила, що опалювальний сезон в областях України розпочнеться найближчими днями, затягувань з боку уряду не буде.