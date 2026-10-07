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- Київ
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На Київщині після атаки РФ спалахнув логістичний центр: є постраждалий
На Київщині після ворожої атаки спалахнули пожежі. В Бучанському районі травмовано чоловіка, у Фастівському пошкоджено логістичний центр.
У Київській області внаслідок російської атаки ввечері 7 жовтня постраждав чоловік, також пошкоджено складське приміщення, логістичний центр та автомобілі.
Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
За його словами, в Бучанському районі травмовано чоловіка 1988 року народження. Медики надали йому допомогу на місці.
«Внаслідок ворожої атаки на Київщині є постраждалий», — зазначив Ткаченко.
У Бучанському районі також пошкоджено складське приміщення — там вибило вікна та двері. Пошкоджень зазнали два автомобілі.
«На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували», — повідомив начальник ОВА.
У Фастівському районі, за словами Ткаченка, пошкоджено автомобіль і логістичний центр. На території центру виникла пожежа, її ліквідація триває.
Загиблих внаслідок атаки немає.
«На щастя — без загиблих», — наголосив він.
Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки. Додаткова інформація уточнюється.
Голова Київської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях», — закликав Ткаченко.
Атака РФ на Київ та область 7 жовтня — що відомо
Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня російські окупанти здійснили комбіновану атаку дронами та балістичними ракетами на Київщину.
У Дарницькому районі столиці внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Чоловіки навіть не встигли злякатися — як сиділи, так і згоріли.
В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення, а також вантажівку з причепом, виникли пожежі. Постраждалих немає.
Внаслідок російського обстрілу Києва в середу, 7 жовтня, в Оболонському районі загинула жінка, ще четверо людей постраждало.
Росія також знищила склад «Книголаву» в Києві.
На Київщині після атаки в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах зафіксували погіршення якості повітря через дрібнодисперсний пил. Жителям цих населених пунктів порадили зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та ввімкнути очищувачі повітря на максимум.