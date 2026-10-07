На Київщині після атаки РФ спалахнув логістичний центр: є постраждалий

Атака РФ / © tsn.ua

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У Київській області внаслідок російської атаки ввечері 7 жовтня постраждав чоловік, також пошкоджено складське приміщення, логістичний центр та автомобілі.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

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За його словами, в Бучанському районі травмовано чоловіка 1988 року народження. Медики надали йому допомогу на місці.

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«Внаслідок ворожої атаки на Київщині є постраждалий», — зазначив Ткаченко.

У Бучанському районі також пошкоджено складське приміщення — там вибило вікна та двері. Пошкоджень зазнали два автомобілі.

«На одному з об’єктів виникла пожежа, яку оперативно ліквідували», — повідомив начальник ОВА.

У Фастівському районі, за словами Ткаченка, пошкоджено автомобіль і логістичний центр. На території центру виникла пожежа, її ліквідація триває.

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Загиблих внаслідок атаки немає.

«На щастя — без загиблих», — наголосив він.

Служби продовжують працювати на місцях та фіксувати наслідки атаки. Додаткова інформація уточнюється.

Голова Київської ОВА закликав мешканців області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

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«Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та перебувайте в укриттях», — закликав Ткаченко.

Атака РФ на Київ та область 7 жовтня — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня російські окупанти здійснили комбіновану атаку дронами та балістичними ракетами на Київщину.

У Дарницькому районі столиці внаслідок російської атаки загинуло двоє людей. Чоловіки навіть не встигли злякатися — як сиділи, так і згоріли.

В Обухівському районі пошкоджено три виробничо-складські приміщення, а також вантажівку з причепом, виникли пожежі. Постраждалих немає.

Внаслідок російського обстрілу Києва в середу, 7 жовтня, в Оболонському районі загинула жінка, ще четверо людей постраждало.

Росія також знищила склад «Книголаву» в Києві.

На Київщині після атаки в Іванкові, Вишневому, Боярці, Василькові, Обухові та Броварах зафіксували погіршення якості повітря через дрібнодисперсний пил. Жителям цих населених пунктів порадили зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та ввімкнути очищувачі повітря на максимум.

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