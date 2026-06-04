На Київщині після атаки дронів РФ гасять пожежу на об'єкті інфраструктури: є постраждалий (фото)

Атака на Київщину / © ДСНС

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У Бориспільському районі Київської області триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок нічної атаки російських безпілотників.

Про це повідомили в Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у ніч проти 4 червня російські війська атакували промисловий об'єкт на Бориспільщині. Внаслідок удару поранення дістав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.

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Крім того, ми писали, що на території одного з житлових комплексів того ж району було поранено щонайменше 19 осіб. Під час атаки РФ вони ховалися на місцевому паркінгу.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.

Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

Відомо про шістьох загиблих у Києві та майже 80 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

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На Київщині після атаки дронів РФ гасять пожежу на об'єкті інфраструктури: є постраждалий (7 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Наразі на місці продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби. Триває гасіння пожежі, спричиненої атакою БпЛА.

У ДСНС зазначили, що інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

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