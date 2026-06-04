- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 100
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині після атаки дронів РФ гасять пожежу на об'єкті інфраструктури: є постраждалий (фото)
Внаслідок атаки російських дронів на промисловий об'єкт у Бориспільському районі Київщини виникла пожежа, постраждав працівник підприємства.
У Бориспільському районі Київської області триває ліквідація пожежі на об'єкті інфраструктури, яка виникла внаслідок нічної атаки російських безпілотників.
Про це повідомили в Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними рятувальників, у ніч проти 4 червня російські війська атакували промисловий об'єкт на Бориспільщині. Внаслідок удару поранення дістав працівник підприємства. Йому надали необхідну медичну допомогу.
Крім того, ми писали, що на території одного з житлових комплексів того ж району було поранено щонайменше 19 осіб. Під час атаки РФ вони ховалися на місцевому паркінгу.
Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.
Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.
Відомо про шістьох загиблих у Києві та майже 80 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.
На Київщині після атаки дронів РФ гасять пожежу на об'єкті інфраструктури: є постраждалий (7 фото)
Наразі на місці продовжують працювати рятувальники та інші оперативні служби. Триває гасіння пожежі, спричиненої атакою БпЛА.
У ДСНС зазначили, що інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.