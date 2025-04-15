На Київщині піп УПЦ МП незаконно "приватизував" церкву: як його покарають

Священнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна / © СБУ

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На Київщині правоохоронці викрили настоятеля храму УПЦ МП, який «приватизував» церкву.

Про це передають Нацполіція та СБУ.

Йдеться про будівлю храму та його господарські приміщення площею майже 500 м² в одному із селищ Бориспільського району. Уся ця нерухомість належить місцевій громаді.

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За матеріалами справи, архімандрит спочатку «пожертвував» церковні будівлі своїй сестрі. Після набуття прав на це майно родичка священника передала їх до «благодійного фонду», який контролював сам піп. Таким чином, зловмисники незаконно «приватизували» культові споруди громади на суму понад 7 мільйонів гривень.

© СБУ

Через афілійовану структуру клірик планував одноосібно розпоряджатися будівлями громади, маючи право у тому числі продавати їх третім особам або нелегально здавати в оренду.

Під час обшуків у фігуранта та його близьких виявлено комп’ютери, телефони і «документи» із доказами оборудки. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 квітня СБУ та Нацполіція провели обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП.