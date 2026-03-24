На Київщині підняли ППО: летять табуни дронів

Сили ППО збивають російські дрони / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Київській області 24 березня працюють сили протиповітряної оборони. У напрямку столиці летять десятки російських дронів.

Про це повідомили Київська ОВА та моніторингові телеграм-канали.

За даними військової адміністрації, у повітряному просторі Київщини зафіксовані ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — закликали в КОВА.

За даними моніторів, у напрямку Києва та області зараз прямують близько 30 дронів. Є припущення, що табуни БпЛА атакуватимуть саму столицю.

Монітори також пишуть, що це схоже на масовану денну атаку. Згідно з повідомленнями, загалом росіяни запустили до 200 «Шахедів» з різних напрямків.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ поінформували про велику кількість дронів у Сумській, на півночі Чернігівської, півночі Полтавської, півночі Херсонської, на півдні та сході Миколаївської областей.

Масована атака на Україну 24 березня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія завдала масованого комбінованого удару по 11 областях України, використавши 34 ракети та понад 390 дронів. Внаслідок атак загинуло четверо людей, десятки отримали поранення, серед них є діти.

У Запоріжжі через влучання у житловий сектор загинув чоловік, кількість постраждалих сягнула дев’яти осіб. У Полтаві та області внаслідок ударів по домівках двоє загиблих та 11 поранених. У Херсоні ворог поцілив у приватний будинок, вбивши цивільного. На Харківщині російський дрон влучив у електропотяг «Слатине-Харків», де загинув 61-річний пасажир. На Сумщині через атаки БпЛА постраждали діти та дорослі, пошкоджено заклади освіти й медицини. Поранення також зафіксовані на Дніпропетровщині, тоді як на Черкащині та Миколаївщині минулося без жертв.

Президент Зеленський закликав партнерів до посилення ППО, наголосивши на необхідності захисту життя від регулярного російського терору.