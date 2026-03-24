ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1019
Час на прочитання
2 хв

На Київщині підняли ППО: летять табуни дронів

Монітори пишуть, що запуск російських безпілотників схожий на масовану денну атаку.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Сили ППО збивають російські дрони / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

У Київській області 24 березня працюють сили протиповітряної оборони. У напрямку столиці летять десятки російських дронів.

Про це повідомили Київська ОВА та моніторингові телеграм-канали.

За даними військової адміністрації, у повітряному просторі Київщини зафіксовані ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.

«Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», — закликали в КОВА.

За даними моніторів, у напрямку Києва та області зараз прямують близько 30 дронів. Є припущення, що табуни БпЛА атакуватимуть саму столицю.

Монітори також пишуть, що це схоже на масовану денну атаку. Згідно з повідомленнями, загалом росіяни запустили до 200 «Шахедів» з різних напрямків.

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ поінформували про велику кількість дронів у Сумській, на півночі Чернігівської, півночі Полтавської, півночі Херсонської, на півдні та сході Миколаївської областей.

Масована атака на Україну 24 березня — що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня Росія завдала масованого комбінованого удару по 11 областях України, використавши 34 ракети та понад 390 дронів. Внаслідок атак загинуло четверо людей, десятки отримали поранення, серед них є діти.

У Запоріжжі через влучання у житловий сектор загинув чоловік, кількість постраждалих сягнула дев’яти осіб. У Полтаві та області внаслідок ударів по домівках двоє загиблих та 11 поранених. У Херсоні ворог поцілив у приватний будинок, вбивши цивільного. На Харківщині російський дрон влучив у електропотяг «Слатине-Харків», де загинув 61-річний пасажир. На Сумщині через атаки БпЛА постраждали діти та дорослі, пошкоджено заклади освіти й медицини. Поранення також зафіксовані на Дніпропетровщині, тоді як на Черкащині та Миколаївщині минулося без жертв.

Президент Зеленський закликав партнерів до посилення ППО, наголосивши на необхідності захисту життя від регулярного російського терору.

Дата публікації
Кількість переглядів
1019
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie