Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв
На Київщині під колесами потяга загинула жінка
Під Києвом жінка загинула, переходячи залізницю у невстановленому місці.
На Київщині у місті Бориспіль наслідок наїзду швидкісного потяга сполученням Київ-Харків загинула 78-річна жінка.
Про це повідомила поліція Київщини у Telegram.
«Попередньо встановлено, що місцева жителька переходила залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці події», — йдеться в повідомленні у понеділок.
Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).
У поліції наголосили на необхідності дотримання правил безпеки поблизу залізничних колій, оскільки вони є зоною підвищеної небезпеки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Волинській області легковий автомобіль перетинав залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді між селами Сілець і Турійськ. В результаті чого відбулось зіткнення з вантажним потягом.