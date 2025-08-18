На Київщині під колесами потяга загинула жінка

Потяг збив жінку / © Поліція Київської області

На Київщині у місті Бориспіль наслідок наїзду швидкісного потяга сполученням Київ-Харків загинула 78-річна жінка.

Про це повідомила поліція Київщини у Telegram.

«Попередньо встановлено, що місцева жителька переходила залізничні колії у невстановленому місці. Від отриманих травм вона померла на місці події», — йдеться в повідомленні у понеділок.

Слідчі Бориспільського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту).

У поліції наголосили на необхідності дотримання правил безпеки поблизу залізничних колій, оскільки вони є зоною підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Волинській області легковий автомобіль перетинав залізничний переїзд на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді між селами Сілець і Турійськ. В результаті чого відбулось зіткнення з вантажним потягом.