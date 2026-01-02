ТСН у соціальних мережах

На Київщині п’ятий день шукають зниклого чоловіка: фото, прикмети

Дружина повідомила поліції про зникнення її 67-річного чоловіка, Василя Марущака, який 29 грудня вийшов з дому у Білій Церкві та дотепер не повернувся.

67-річний Василь Марущак

67-річний Василь Марущак / © Поліція Київської області

На Київщині зник чоловік. Рідні та поліція п’ятий день шукають Василя Марущака з міста Біла Церква.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

До поліції надійшло повідомлення від дружини, про зникнення її 67-річного чоловіка, який вийшов з дому 29 грудня та дотепер не повернувся.

На пошуки зниклого залучені та орієнтовані підрозділи поліції Київщини, зокрема особовий склад Білоцерківського районного управління поліції, небайдужі громадяни.

Прикмети: 168-169 см, середньої статури, очі карі, волосся коротке, сиве, має чуб.

Особливі прикмети: має татуювання на пальцях лівої руки.

Чоловік був одягнений у спортивні штани темного кольору.

67-річний Василь Марущак / © Національна поліція Київської області

67-річний Василь Марущак / © Національна поліція Київської області

«Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування чоловіка, прохання одразу повідомляти на спецлінію 102 або за телефоном чергової частини Білоцерківського районного управління поліції (04563) 5 39 28», — йдеться у повідомленні.

