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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині п’яний депутат на своїй автівці збив підлітка на мотоциклі: з’явилися фото

Вміст алкоголю у крові підозрюваного у 13,5 раза перевищував норму і становив 2,702 проміле.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
ДТП на Київщині

ДТП на Київщині / © Офіс Генерального прокурора

Депутат селищної ради Обухівського району на Київщині у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП, внаслідок якої постраждав 16-річний хлопець.

Про це повідомив Офіс генпрокурора у Telegram.

«27 липня 2025 року близько 21:30 місцевий депутат, рухаючись на власному автомобілі в м. Кагарлик Обухівського району Київської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 16-річного хлопця, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні.

ДТП на Київщині / © Офіс Генерального прокурора

ДТП на Київщині / © Офіс Генерального прокурора

ДТП на Київщині / © Офіс Генерального прокурора

ДТП на Київщині / © Офіс Генерального прокурора

За результатами експертизи, у підозрюваного в крові визначено вміст алкоголю 2,702 проміле. Це означає, що вміст алкоголю в його крові у 13,5 раза перевищував норму.

Довідка: Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Для розуміння, 1‰ — це тисячна частка чого-небудь, тобто проміле — це як відсоток, тільки в 10 разів менше (тобто 1% — це 10‰).

Ухвалою суду підозрюваному обрано тримання під вартою строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 грн.

Нагадаємо, у центрі Києва біля народного меморіалу на Майдані автівка вилетіла на тротуар.

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