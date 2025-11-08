- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині оновили графіки відключення світла: як вони діятимуть
Згідно з новим графіком, світла в оселях мешканців Київської області не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.
Київщина повертається до графіків відключень.
ДТЕК оприлюднив оновлення на 8 листопада.
Згідно з новим графіком, світла в оселях мешканців Київської області не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.
«У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі… оділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Зазначається, що у Бучанському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури внаслідок атаки РФ.
На локації в Макарівській громаді працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки удару. Жертв і постраждалих серед населення немає, житлові та соціальні об’єкти не зазнали руйнувань.
Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.