На Київщині оновили графіки відключення світла: як вони діятимуть

Відключення світла

Реклама

Київщина повертається до графіків відключень.

ДТЕК оприлюднив оновлення на 8 листопада.

Згідно з новим графіком, світла в оселях мешканців Київської області не буде по дев’ять годин на добу і навіть більше.

Реклама

«У разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі… оділіться, будь ласка, з родичами та друзями», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Оновлені графіки відключення світла на Київщині 8 листопада / © ДТЕК

Оновлені графіки відключення світла на Київщині 8 листопада / © ДТЕК

Зазначається, що у Бучанському районі пошкоджено об’єкт інфраструктури внаслідок атаки РФ.

На локації в Макарівській громаді працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки удару. Жертв і постраждалих серед населення немає, житлові та соціальні об’єкти не зазнали руйнувань.

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру України.