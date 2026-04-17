На Київщині оголосили перший рівень небезпечності: яка причина

Заморозки

Реклама

У найближчі дві ночі на території Київської області очікується різке зниження температури на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) в Telegram.

За даними метеорологів, вночі 19 та 20 квітня на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0–3°С. Через несприятливі погодні умови в регіоні запроваджено перший рівень небезпечності (жовтий).

Реклама

Фахівці радять аграріям і власникам присадибних ділянок врахувати цю інформацію та вжити заходів для захисту теплолюбних рослин.

