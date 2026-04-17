Київ
668
На Київщині оголосили перший рівень небезпечності: яка причина

У Київській області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Світлана Несчетна
Заморозки

У найближчі дві ночі на території Київської області очікується різке зниження температури на поверхні ґрунту.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація (КОВА) в Telegram.

За даними метеорологів, вночі 19 та 20 квітня на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0–3°С. Через несприятливі погодні умови в регіоні запроваджено перший рівень небезпечності (жовтий).

Фахівці радять аграріям і власникам присадибних ділянок врахувати цю інформацію та вжити заходів для захисту теплолюбних рослин.

Раніше ми писали про те, що весна 2026 року готує температурні гойдалки: від приємних +20 на Харківщині до лавинної небезпеки третього рівня на Закарпатті.

