На Київщині оголошено повітряну тривогу: у столиці працює ППО

Повітряна тривога

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Увечері в п’ятницю, 23 травня, у Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотнків.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що ворожі дрони рухаються в напрямку Обухова.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що засоби ППО працюють над ліквідацією загрози вже у небі над столицею.

Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, вранці 22 травня росіяни атакували Київ «Шахедами». Уламки збитого ППО ворожого дрона впали на території школи в одному з районів міста.