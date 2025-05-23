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- Київ
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На Київщині оголошено повітряну тривогу: у столиці працює ППО
Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Увечері в п’ятницю, 23 травня, у Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотнків.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
У повідомленні йдеться, що ворожі дрони рухаються в напрямку Обухова.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що засоби ППО працюють над ліквідацією загрози вже у небі над столицею.
Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.
Нагадаємо, вранці 22 травня росіяни атакували Київ «Шахедами». Уламки збитого ППО ворожого дрона впали на території школи в одному з районів міста.