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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині оголошено повітряну тривогу: у столиці працює ППО

Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Повітряна тривога

Повітряна тривога

Увечері в п’ятницю, 23 травня, у Києві та Київській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотнків.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що ворожі дрони рухаються в напрямку Обухова.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що засоби ППО працюють над ліквідацією загрози вже у небі над столицею.

Мешканців Києва закликають залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, вранці 22 травня росіяни атакували Київ «Шахедами». Уламки збитого ППО ворожого дрона впали на території школи в одному з районів міста.

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