ТСН у соціальних мережах

На Київщині оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

За прогнозами синоптиків, найближчої години туман окутає регіон, а видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів.

Світлана Несчетна
Туман

Туман / © Pixabay

У Києві та Київській області у понеділок, 13 квітня, очікується значне погіршення видимості через туман. Несприятливі погодні умови утримаються до середини дня.

Через погіршення метеорологічних умов оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram із посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, найближчої години туман окутає регіон, а видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів. Така ситуація зберігатиметься протягом усієї першої половини дня.

Поради водіям та пішоходам

У зв’язку з обмеженою видимістю фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки:

  • Водіям треба знизити швидкість, збільшити дистанцію між авто та обов’язково увімкнути протитуманні ліхтарі або ближнє світло фар. Уникати різких маневрів на дорозі.

  • Пішоходам варто бути особливо уважними під час переходу проїжджої частини та використовувати світловідбивальні елементи на одязі.

Нагадаємо, в Україні тримається досить холодна погода. Синоптики попереджають про сильні заморозки упродовж наступних кількох днів.

