На Київщині оголошено перший рівень небезпеки: що відомо

У Києві та Київській області у понеділок, 13 квітня, очікується значне погіршення видимості через туман. Несприятливі погодні умови утримаються до середини дня.

Через погіршення метеорологічних умов оголошено I рівень небезпеки (жовтий). Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram із посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, найближчої години туман окутає регіон, а видимість на дорогах впаде до 200–500 метрів. Така ситуація зберігатиметься протягом усієї першої половини дня.

Поради водіям та пішоходам

У зв’язку з обмеженою видимістю фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки:

Водіям треба знизити швидкість, збільшити дистанцію між авто та обов’язково увімкнути протитуманні ліхтарі або ближнє світло фар. Уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам варто бути особливо уважними під час переходу проїжджої частини та використовувати світловідбивальні елементи на одязі.

Нагадаємо, в Україні тримається досить холодна погода. Синоптики попереджають про сильні заморозки упродовж наступних кількох днів.