На Київщині оголошено І рівень небезпеки: в чому причина
Водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки та ускладнення руху.
У неділю, 21 грудня, на Київщині прогнозують небезпечні метеорологічні явища.
Про це пише Київська обласна військова адміністрація.
За даними синоптиків, регіон накриє туман, який може суттєво вплинути на дорожню обстановку.
Метеорологи оголосили I рівень небезпечності (жовтий). У цей період погодні умови здатні ускладнити рух транспорту як на міжміських трасах, так і в населених пунктах.
Очікується, що видимість на дорогах становитиме лише 200–500 метрів.
Через туман водіям радять бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також використовувати протитуманні фари. Пішоходам варто бути обережними поблизу проїжджої частини.
Нагадаємо, у Києві в суботу та неділю опадів не передбачається. Погода буде прохолодною, проте помірною, +1+3 градуси.