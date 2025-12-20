ТСН у соціальних мережах

Київ
257
1 хв

На Київщині оголошено І рівень небезпеки: в чому причина

Водіїв попереджають про жовтий рівень небезпеки та ускладнення руху.

Дар'я Щербак
Туман / © Pixabay

У неділю, 21 грудня, на Київщині прогнозують небезпечні метеорологічні явища.

Про це пише Київська обласна військова адміністрація.

За даними синоптиків, регіон накриє туман, який може суттєво вплинути на дорожню обстановку.

Метеорологи оголосили I рівень небезпечності (жовтий). У цей період погодні умови здатні ускладнити рух транспорту як на міжміських трасах, так і в населених пунктах.

Очікується, що видимість на дорогах становитиме лише 200–500 метрів.

Через туман водіям радять бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції, а також використовувати протитуманні фари. Пішоходам варто бути обережними поблизу проїжджої частини.

Нагадаємо, у Києві в суботу та неділю опадів не передбачається. Погода буде прохолодною, проте помірною, +1+3 градуси.

