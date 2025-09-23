- Дата публікації
На Київщині очікуються перші заморозки
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та оголосив перший рівень небезпеки.
На Київщині вже найближчими днями вдарять перші заморозки.
Про це попереджає Укргідрометцентр у Telegram.
Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області.
За даними синоптиків, вночі 25-27 вересня по області очікуються заморозки на поверхні грунта 0-3°.
У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач попередив, що цього року в Україні буде цілих три бабиних літа. Значні потепління очікуються у жовтні, листопаді та навіть у грудні.