На Київщині очікуються перші заморозки

Очікуються заморозки

Реклама

На Київщині вже найближчими днями вдарять перші заморозки.

Про це попереджає Укргідрометцентр у Telegram.

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області.

Реклама

За даними синоптиків, вночі 25-27 вересня по області очікуються заморозки на поверхні грунта 0-3°.

У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач попередив, що цього року в Україні буде цілих три бабиних літа. Значні потепління очікуються у жовтні, листопаді та навіть у грудні.