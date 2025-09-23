ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
152
Час на прочитання
1 хв

На Київщині очікуються перші заморозки

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Київщини та оголосив перший рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Очікуються заморозки

Очікуються заморозки

На Київщині вже найближчими днями вдарять перші заморозки.

Про це попереджає Укргідрометцентр у Telegram.

Укргідрометцентр попередив про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області.

За даними синоптиків, вночі 25-27 вересня по області очікуються заморозки на поверхні грунта 0-3°.

У зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області / © Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач попередив, що цього року в Україні буде цілих три бабиних літа. Значні потепління очікуються у жовтні, листопаді та навіть у грудні.

Дата публікації
Кількість переглядів
152
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie