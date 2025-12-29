- Дата публікації
На Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу: один загиблий та 13 постраждалих
Водій маршрутного таксі марки Mercedes-Benz здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, внаслідок чого сталося зіткнення з автомобілями Jeep та Volkswagen.
На автодорозі Київ–Харків сталася масштабна ДТП за участю маршрутного таксі та двох легковиків.
Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.
Поліція встановлює обставини трагедії.
У неділю ввечері, 28 грудня, поблизу села Іванків Бориспільського району сталася тяжка дорожньо-транспортна пригода. Близько 21:10 зіткнулися три транспортні засоби: мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобілі Jeep і Volkswagen.
Деталі інциденту
За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії став маневр водія маршрутки:
Виїзд на зустрічну смугу: водій Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу руху, що призвело до лобового зіткнення з Jeep та Volkswagen.
Жертви та поранені: водій автомобіля Jeep загинув на місці від отриманих травм.
Госпіталізація: загалом травми різного ступеня тяжкості отримали 13 осіб. Шестеро пасажирів були доставлені до лікарень, іншим постраждалим надали допомогу на місці. Водій маршрутного таксі також отримав тілесні ушкодження.
Наразі рух ділянкою траси Київ–Харків у районі села Іванків обмежений — проїзд здійснюється лише по одній смузі.
Поточна ситуація
На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Фахівці збирають доказову базу для встановлення всіх остаточних причин та обставин трагедії.
