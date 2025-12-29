На Київщині маршрутка виїхала на зустрічну смугу: один загиблий та 13 постраждалих

ДТП на Бориспільщині / © Поліція Київської області

На автодорозі Київ–Харків сталася масштабна ДТП за участю маршрутного таксі та двох легковиків.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Поліція встановлює обставини трагедії.

У неділю ввечері, 28 грудня, поблизу села Іванків Бориспільського району сталася тяжка дорожньо-транспортна пригода. Близько 21:10 зіткнулися три транспортні засоби: мікроавтобус Mercedes-Benz та автомобілі Jeep і Volkswagen.

Деталі інциденту

За попередніми даними правоохоронців, причиною аварії став маневр водія маршрутки:

Виїзд на зустрічну смугу: водій Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу руху, що призвело до лобового зіткнення з Jeep та Volkswagen.

Жертви та поранені: водій автомобіля Jeep загинув на місці від отриманих травм.

Госпіталізація: загалом травми різного ступеня тяжкості отримали 13 осіб. Шестеро пасажирів були доставлені до лікарень, іншим постраждалим надали допомогу на місці. Водій маршрутного таксі також отримав тілесні ушкодження.

ДТП на Бориспільщині / © Поліція Київської області

ДТП на Бориспільщині / © Поліція Київської області

Наразі рух ділянкою траси Київ–Харків у районі села Іванків обмежений — проїзд здійснюється лише по одній смузі.

Поточна ситуація

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група та патрульна поліція. Фахівці збирають доказову базу для встановлення всіх остаточних причин та обставин трагедії.

Нагадаємо, у Польщі сталася смертельна аварія, МЗС підтвердило загибель п’яти молодих українців.