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- Київ
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На Київщині лунають вибухи: що відбувається
У Київській ОВА закликали жителів області зберігати спокій.
Звуки вибухів, які можуть чути в середу, 16 квітня, мешканці Вишгородського району на Київщині, пов’язані із проведенням вибухових робіт.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
«На території району сьогодні, 16 квітня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», — йдеться у повідомленні.
В обласній адміністрації закликали жителів області зберігати спокій.
«Будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел», — звернулися до жителів Київщини у КОВА.
Нагадаємо, раніше киян попередили про можливу атаку Росії на Великдень, керівників релігійних громад закликають вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь.