На Київщині любителі російської музики напали на чоловіка: відео та реакція поліції

Напад на чоловіка у Броварах через прохання вимкнути російську музику / © скриншот з відео

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У Броварах Київської області 8 червня група людей, яка відпочивала біля озера, напала на чоловіка. Усе тому, що він попросив вимкнути російську музику. За справу вже взялася поліція.

Про це повідомляють київські телеграм-канали та поліція Київщини.

У столичних пабліках поширюються відео та повідомлення про те, що у Броварах люди напали на киянина Олександра, який попросив їй вимкнути російську музику в публічному місці.

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«Агресивна пʼянь кидалась на Олександра, намагались зламати йому велосипед, обкладали матюками. Також це бидло відверто погрожувало чоловіку та його сину», — йдеться в повідомленнях із соцмереж.

Судячи з розмов на відео, чоловік викликав поліцію на місце події, що дуже обурило нетверезих відпочивальників. Більшість із них — жінки. На кадрах видно, як вони чіпляються за велосипед Олександра та не відпускають чоловіка, хоча той вимагає не чіпати його майно. Одна з жінок валить транспорт на землю. Це все відбувається на очах у маленького сина киянина, який стоїть поряд і плаче.

Дата публікації 15:52, 09.06.25 Кількість переглядів 35 У Броварах напали на чоловіка, який попросив вимкнути російську музику

Інцидент прокоментувала поліція Київщини. Там повідомили, що 8 червня близько 20:00 правоохоронці отримали повідомлення від чоловіка про те, що на одному із місцевих озер компанія людей у нетверезому стані поводиться агресивно, слухає музику окупанта та висловлюється нецензурною лайкою. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

«Поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Наразі проводиться перевірка, після чого правопорушників буде притягнуто до відповідальності«, — зазначили в поліції.

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Нагадаємо, у березні в Києві побили ветерана війни та його друзів за зауваження через російську музику. У соцмережах було опубліковане відео і цього конфлікту.

А у квітні в Києві на Подолі підлітки гучно слухали російську музику лише через декілька годин після балістичної атаки Росії по Сумах. Після зауважень перехожих підлітки почали сміятися та робити пісню гучніше. Поліція та працівники СБУ знайшли порушників.