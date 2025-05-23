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- Київ
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На Київщині літають безпілотники: працюють сили ППО
У Київській області було зафіксовано рух повітряних цілей, ППО активно знищує дрони.
23 травня 2025 року на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше під Скадовськом вибухнуло авто з російськими офіцерами: не вижив ніхто.
В УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат”.