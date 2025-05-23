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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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226
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1 хв

На Київщині літають безпілотники: працюють сили ППО

У Київській області було зафіксовано рух повітряних цілей, ППО активно знищує дрони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
ППО

ППО / © ТСН.ua

23 травня 2025 року на Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформує Київська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.

  • У регіоні працюють сили ППО.

  • Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

  • Не нехтуйте правилами безпеки.

  • Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше під Скадовськом вибухнуло авто з російськими офіцерами: не вижив ніхто.

В УАЗ Patriot перебували четверо офіцерів російських окупаційних сил із так званого підрозділу “Ахмат”.

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