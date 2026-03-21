На Київщині легковик влетів у маршрутку з людьми: є загиблий та постраждалі
Під час аварії загинув один із водіїв.
У Київській області, поблизу села Гоголів, сталася смертельна ДТП. На трасі зіткнулися легковий автомобіль та маршрутка.
Про це повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із пасажирським автобусом. Відомо, що у салоні громадського транспорту перебувало восьмеро людей, серед них — двоє неповнолітніх.
«Унаслідок ДТП загинув водій легковика, ще троє осіб, серед них неповнолітній, постраждали», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом слідчі поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що у Львівській області водій збив двох пішоходів — вони померли на місці від отриманих травм.