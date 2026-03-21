На Київщині легковик влетів у маршрутку з людьми: є загиблий та постраждалі

На місці аварії

У Київській області, поблизу села Гоголів, сталася смертельна ДТП. На трасі зіткнулися легковий автомобіль та маршрутка.

Про це повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із пасажирським автобусом. Відомо, що у салоні громадського транспорту перебувало восьмеро людей, серед них — двоє неповнолітніх.

«Унаслідок ДТП загинув водій легковика, ще троє осіб, серед них неповнолітній, постраждали», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

