ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
99
Час на прочитання
1 хв

На Київщині легковик влетів у маршрутку з людьми: є загиблий та постраждалі

Під час аварії загинув один із водіїв.

Автор публікації
Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

У Київській області, поблизу села Гоголів, сталася смертельна ДТП. На трасі зіткнулися легковий автомобіль та маршрутка.

Про це повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із пасажирським автобусом. Відомо, що у салоні громадського транспорту перебувало восьмеро людей, серед них — двоє неповнолітніх.

«Унаслідок ДТП загинув водій легковика, ще троє осіб, серед них неповнолітній, постраждали», — йдеться у повідомленні.

За цим фактом слідчі поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Львівській області водій збив двох пішоходів — вони померли на місці від отриманих травм.

Дата публікації
Кількість переглядів
99
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie