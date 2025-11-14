- Дата публікації
На Київщині кількість постраждалих зросла: фото
Унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них — дитина семи років.
Чергова неспокійна ніч для Київщини. Країна-терорист масовано атакувала мирні населені пункти ракетами та дронами. Тривога тривала понад п’ять годин.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.
На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них — дитина семи років. Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини.
Уся необхідна медична допомога надається. Загрози життю поранених немає, стан задовільний.
Наслідки зафіксовано у пʼяти районах:
Так, у Бучанському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків. Пошкодження різні: від вибитих вікон до руйнації житла.
У Білоцерківському районі ворожа атака пошкодила ряд цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень.
У Вишгородському районі пошкоджено 14 приватних будинків, автомобілі.
Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.
В Обухівському районі також знижено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.
«Разом з місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Люди, чиї домівки постраждали, отримають всю необхідну допомогу. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росі йські окупанти масовано атакували Київ і область дронами та ракетами. У столиці наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих. Рятувальники продовжують шукатим людей під завалами.
Наслідки атаки зафіксовані у дев’яти районах столиці. Там сталися влучання у багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування.