Київ
493
2 хв

На Київщині кількість постраждалих зросла: фото

Унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них — дитина семи років.

Світлана Несчетна
Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Чергова неспокійна ніч для Київщини. Країна-терорист масовано атакувала мирні населені пункти ракетами та дронами. Тривога тривала понад п’ять годин.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

На жаль, унаслідок атаки травмовано шестеро людей. Серед них — дитина семи років. Станом на ранок у лікарнях залишаються двоє чоловіків з Білої Церкви та Вишгородщини.

Уся необхідна медична допомога надається. Загрози життю поранених немає, стан задовільний.

Наслідки зафіксовано у пʼяти районах:

  • Так, у Бучанському районі пошкоджено дев’ять приватних будинків. Пошкодження різні: від вибитих вікон до руйнації житла.

  • У Білоцерківському районі ворожа атака пошкодила ряд цивільних виробництв, складських та гаражних приміщень.

  • У Вишгородському районі пошкоджено 14 приватних будинків, автомобілі.

  • Ще один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі.

  • В Обухівському районі також знижено автомобіль та пошкоджено приватний будинок.

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

Наслідки атаки на Київщину в ніч проти 14 листопада / © Київська обласна держадміністрація

«Разом з місцевою владою та нашими партнерами вже працюємо над ліквідацією наслідків. Люди, чиї домівки постраждали, отримають всю необхідну допомогу. Роботи тривають», — йдеться у повідомленні Київської ОВА.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росі йські окупанти масовано атакували Київ і область дронами та ракетами. У столиці наразі відомо про трьох загиблих та 26 постраждалих. Рятувальники продовжують шукатим людей під завалами.

Наслідки атаки зафіксовані у дев’яти районах столиці. Там сталися влучання у багатоповерхівки, виникли пожежі та руйнування.

493
