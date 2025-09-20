- Дата публікації
На Київщині горе-власники стріляли в собаку, щоб він не втік з двору: фото
Поліцейські Київщини встановлюють обставини жорстокого поводження з твариною у Білоцерківському районі.
На Київщині горе-власники стріляли в собаку, який втік з двору. Вони цілились у лапи тварини.
Про це повідомляє поліція Київщини у Telegram.
Надзвичайна подія сталася у селі Гребінки Білоцерківського району.
«19 вересня о 21:00, правоохоронці отримали виклик про те, що у селищі Гребінки невідомі особи вистрілили з пневматичної зброї у собаку, поціливши у лапи», — йдеться у повідомленні.
За цим фактом працівники поліції зареєстрували звернення до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
Поліцейські встановлюють всі обставини та можливих свідків вказаної події.
«Якщо ви стали свідком або вам відома інформація, яка стосується вказаної події, звертайтесь до Білоцерківського управління поліції Київщини на спецлінію 102 або за адресою: м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3», — просять поліцейські.
