На Київщині генератор у підвалі вбив людину
Трагедія у Броварах сталася через грубе порушення правил безпеки.
У місті Бровари одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом.
Про це повідомили у ДСНС.
«Трагедія сталася через грубе порушення правил безпеки — генератор працював у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кіровоградській області у будину двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.
Рятувальники вкотре нагадують, що чадний газ не має запаху, але є смертельно небезпечним. Генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, на безпечній відстані від вікон, дверей і вентиляційних отворів. У разі появи слабкості, нудоти чи запаморочення потрібно негайно телефонувати за номером 103.