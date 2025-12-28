ТСН у соціальних мережах

На Київщині генератор у підвалі вбив людину

Трагедія у Броварах сталася через грубе порушення правил безпеки.

На Київщині сталося смертельне отруєння чадним газом

На Київщині сталося смертельне отруєння чадним газом / © Getty Images

У місті Бровари одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок отруєння чадним газом.

Про це повідомили у ДСНС.

«Трагедія сталася через грубе порушення правил безпеки — генератор працював у підвальному приміщенні багатоквартирного будинку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Кіровоградській області у будину двоє дітей та дорослий загинули через отруєння чадним газом.

Рятувальники вкотре нагадують, що чадний газ не має запаху, але є смертельно небезпечним. Генератори можна використовувати лише на відкритому повітрі, на безпечній відстані від вікон, дверей і вентиляційних отворів. У разі появи слабкості, нудоти чи запаморочення потрібно негайно телефонувати за номером 103.

