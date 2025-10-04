На Київщині двоє людей загинули у жахливій ДТП: у поліції повідомили деталі (фото)

ДТП

Реклама

У Білоцерківському районі на Київщини у ДТП загинули двоє чоловіків.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Аварія сталася 4 жовтня на автодорозі село Рокитне — село Острів.

Реклама

«Правоохоронці попередньо встановили, що 31-річний водій позашляховика Toyota RAV4, рухаючись в напрямку села Острів, здійснив виїзд на праве узбіччя, де скоїв наїзд на електроопору та, продовжуючи рух, здійснив виїзд в кювет», — йдеться к повідомленні.

На жаль, внаслідок ДТП водій та його 31-річний пасажир загинули на місці.

Смертельна ДТП на Білоцерківщині / © Поліція Київської області



Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, яке спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Волині водій на смерть збив маленьку дівчинку.

Реклама





