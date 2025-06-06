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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
802
Час на прочитання
2 хв

На Київщині діти жорстоко знущалися з кота та знімали це на відео: подробиці

Діти на Київщині жорстоко поводилися з котом. Зараз триває розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кіт

Кіт / © Associated Press

У Білоцерківському районі Київської області правоохоронці виявили шокувальний відеозапис із жорстоким поводженням з котом.

Про це повідомила поліція Київської області.

За інформацією правоохоронців, одна з малолітніх дівчат кидала кота в кущі, інша знімала це на телефон, а третя спостерігала за подією. Наразі офіційних звернень до поліції не надходило, але триває перевірка для встановлення усіх учасників та свідків.

Поліція закликає свідків жорстокого поводження з тваринами не залишатися байдужими: робити зауваження кривдникам, за можливості зупиняти їх і повідомляти правоохоронців за номером «102». Для підтвердження фактів рекомендують робити фото або відео до приїзду поліції.

Яке покарання передбачено за жорстоке поводження з тваринами

В Україні за умисне знущання з тварин, включно з безпритульними, що призводить до їх каліцтва або смерті, а навмисне нацьковування тварин одна на одну чи на інших — загрожує арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Це ж стосується й публічних закликів до насильства над тваринами та поширення відповідних матеріалів.

Якщо подібні дії здійснюються у присутності дітей або підлітків, покарання стає жорсткішим: від трьох до п’яти років обмеження чи позбавлення волі.

У випадках, коли знущання є особливо жорстоким, вчинене групою осіб, щодо кількох тварин, або повторно — винному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Випадки знущань з тварин в Україні

На жаль, випадки жорстокого поводження з тваринами в Україні не поодинокі.

Так, на Одещині чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство над собакою — за цим фактом триває слідство.

А на гірськолижному курорті Буковель туристи стали свідками жорстокого поводження з твариною. Чоловік завдавав ударів палицею коню, який не міг зрушити колоди.

У селі Гатне на Київщині жінка завдала собаці кількох ударів сокирою. Поліція кваліфікувала дії як жорстоке поводження з твариною й відкрила досудове розслідування.

Ще один кричущий випадок стався в лютому 2025 року в Запоріжжі. Троє підлітків закатували собаку до смерті, а після — намагалися сфотографуватися з його тілом.

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