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- Київ
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На Київщині чути вибухи: що відомо
Існує загроза російських БпЛА.
У суботу зранку, 26 квітня на Київщині сталися вибухи. Над регіоном фіксують російські безпілотники.
Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.
“У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, сильні вибухи лунали у Білій Церкві, повідомляють кореспонденти ТСН.ua.
Зауважимо, що в Київській області від 03:18 оголошено повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.
Як повідомлялося, зранку в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза ударів безпілотників.