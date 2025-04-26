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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
561
Час на прочитання
1 хв

На Київщині чути вибухи: що відомо

Існує загроза російських БпЛА.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибухи.

Вибухи.

У суботу зранку, 26 квітня на Київщині сталися вибухи. Над регіоном фіксують російські безпілотники.

Про це повідомили у пресслужбі Київської обласної військової адміністрації.

“У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, сильні вибухи лунали у Білій Церкві, повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Зауважимо, що в Київській області від 03:18 оголошено повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Як повідомлялося, зранку в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Існувала загроза ударів безпілотників.

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