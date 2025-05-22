На Київщині чоловік зґвалтував 6-річну доньку свого знайомого

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У Бородянці на Київщині 27-річний чоловік зґвалтував шестирічну доньку свого знайомого.

Про це передає поліція Київської області.

До поліції про подію повідомив батько дитини. Він розповів, що разом зі своїм «другом» розпивав спиртні напої у себе вдома. Було уже пізно, тому зловмиснику запропонувавли залишитися на ночівлю. Коли батько заснув, ґвалтівник вчинив сексуальне насильство відносно доньки господаря.

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© Поліція Київської області

Працівники поліції затримали фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактом насильницьких дій сексуального характеру, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України). За скоєне підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Київщині 34-річний чоловік напоїв, а потім зґвалтував 15-річну дівчину.