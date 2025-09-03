ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

На Київщині чоловік зарізав неповнолітню сестру: що стало причиною

За умисне вбивство сестри чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Підозрюваний у вбивстві

Підозрюваний у вбивстві / © Поліція Київської області

У місті Біла Церква в Київській області 25-річний молодик смертельно поранив свою сестру під час конфлікту. Від отриманих травм 17-річна дівчина померла на місці. Поліція затримала підозрюваного та повідомила йому про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини у Telegram.

Інцидент стався 2 вересня, близько 15:30. До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка виявила на сходах багатоповерхівки тіло дівчини.

Як встановили правоохоронці, трагедія сталася у квартирі, де підозрюваний перебував разом зі своєю неповнолітньою сестрою. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дівчині удару ножем. Потерпіла спробувала врятуватися, вибігши з квартири, але нападник наздогнав її на сходовій клітці і завдав ще кількох ударів. Від отриманих поранень дівчина померла.

Підозрюваного затримали. Поліція вилучила речові докази. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За цей злочин фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці 30-річний чоловік через ревнощі накинувся з ножем на гостя своєї дружини, з якою давно не проживає разом.

Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie