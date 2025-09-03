На Київщині чоловік зарізав неповнолітню сестру: що стало причиною

Підозрюваний у вбивстві / © Поліція Київської області

Реклама

У місті Біла Церква в Київській області 25-річний молодик смертельно поранив свою сестру під час конфлікту. Від отриманих травм 17-річна дівчина померла на місці. Поліція затримала підозрюваного та повідомила йому про підозру.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини у Telegram.

Інцидент стався 2 вересня, близько 15:30. До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка виявила на сходах багатоповерхівки тіло дівчини.

Реклама

Як встановили правоохоронці, трагедія сталася у квартирі, де підозрюваний перебував разом зі своєю неповнолітньою сестрою. Між ними виник конфлікт, під час якого чоловік завдав дівчині удару ножем. Потерпіла спробувала врятуватися, вибігши з квартири, але нападник наздогнав її на сходовій клітці і завдав ще кількох ударів. Від отриманих поранень дівчина померла.

Підозрюваного затримали. Поліція вилучила речові докази. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За цей злочин фігуранту загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці 30-річний чоловік через ревнощі накинувся з ножем на гостя своєї дружини, з якою давно не проживає разом.