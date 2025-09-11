- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 279
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині чоловік впав з багатоповерхівки і розбився на смерть
На Київщині поліція з’ясовує обставини та причини смерті чоловіка, який впав з багатоповерхівки.
У Білій Церкві стався трагічний випадок — чоловік впав з багатоповерхівки. Від отриманих травм він помер на місці.
Про це повідомили у поліції Київської області.
«11 вересня о 11:20 до поліції надійшло повідомлення, що в місті Біла Церква по вулиці Героїв Крут з дев’ятиповерхового будинку впала людина. На жаль, чоловік отримав травми несумісні з життям та помер на місці події. Його особу наразі встановлюють правоохоронці», — йдеться у повідомленні відомства.
За цим фактом поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
На місці події правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, у Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив. Чоловіка ушпиталізували до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та травма грудної клітини.