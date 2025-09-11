На Київщині чоловік впав з багатоповерхівки і розбився на смерть

Поліція на місці події / © Національна поліція України

У Білій Церкві стався трагічний випадок — чоловік впав з багатоповерхівки. Від отриманих травм він помер на місці.

Про це повідомили у поліції Київської області.

«11 вересня о 11:20 до поліції надійшло повідомлення, що в місті Біла Церква по вулиці Героїв Крут з дев’ятиповерхового будинку впала людина. На жаль, чоловік отримав травми несумісні з життям та помер на місці події. Його особу наразі встановлюють правоохоронці», — йдеться у повідомленні відомства.

За цим фактом поліцейські зареєстрували звернення до єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

На місці події правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, у Києві чоловік випав з 19-го поверху та вижив. Чоловіка ушпиталізували до лікарні з діагнозом закрита черепно-мозкова травма, закрита травма живота та травма грудної клітини.