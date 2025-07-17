На Київщині чоловік спалив рідну матір, яка захищала молодшого сина

Зловмисника затримано / © Freepik

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На Київщині затримали 57-річного чоловіка, який підпалив літню матір та молодшого брата під час конфлікту. Трагедія сталась у Василькові на подвірʼї будинку.

Про це повідомляє поліція Київської області.

«Правоохоронці встановили, що між чоловіком та його 54-річним братом виник конфлікт. У ситуацію втрутилася мати, ставши на захист молодшого сина. Аби помститися родичам, зловмисник взяв пляшку з легкозаймистою речовиною, облив рідних та за допомогою запальнички підпалив. Після скоєного чоловік втік з місця події», — йдеться у повідомленні.

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Потерпілих доправили до медичного закладу. Медики діагностували у жінки та її сина опіки тіла різного ступеню. Від отриманих ушкоджень 76-річна жінка померла в лікарні.

Правоохоронці вилучили речові докази та направили їх для проведення експертиз. Потім зловмисника затримали та доправили до ізолятора тимчасового тримання.

За процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури фігуранту повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 15 — замах на кримінальне правопорушення; п. 1 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство двох або більше осіб; та ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство.

Тепер зловмисникові загрожує 15 років ув’язнення.

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