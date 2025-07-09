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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
1 хв

На Київщині чоловік під час сварки забив до смерті дружину: подробиці трагедії (фото)

За скоєне підозрюваному загрожує 10 років ув’язнення.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Чоловіка затримали

Чоловіка затримали / © facebook.com/MVS.LVIV

На Київщині у Володарській громаді 32-річний чоловік під час сварки завдав своїй дружині смертельних тілесних ушкоджень. Жінка померла на місці події.

Про це повідомили у поліції Київщини.

За інформацією правоохоронців, між подружжям виникла сварка в будинку. Чоловік вдарив 35-річну жінку по обличчю, після чого вона впала на підлогу. Після цього він завдавав удару ногами в область живота. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Правоохоронці затримали зловмисника у процесуальному порядку. Під час затримання у чоловіка було виявлено 0,9 проміле алкоголю в крові. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

/ © Поліція Київської області

© Поліція Київської області

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що На Київщині у селі Грузьке Фастівського району чоловік під час сварки облив дружину гасом і підпалив.

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