На Київщині чоловік під час сварки вистрілив просто в обличчя товаришу: чим усе закінчилося

Правоохоронці вилучили зброю та набої / © pixabay.com

У місті Обухів на Київщині чоловік під час конфлікту вистрелив з пістолета у товариша, поранивши йому обличчя.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на одній із вулиць міста Обухів було виявлено чоловіка з вогнепальним пораненням.

«Поліцейські встановили, що потерпілий разом із фігурантом у квартирі останнього спільно вживали алкогольні напої. Між знайомими виник конфлікт, під час якого 44-річний зловмисник дістав з-під столу пістолет та здійснив один постріл в область нижньої щелепи 40-річного мешканця Вінниччини», — йдеться у повідомленні.

Потерпілий вибіг з квартири на вулицю, де його побачив перехожий та зателефонував медикам.

Внаслідок події постраждалого з вогнепальним пораненняч обличчя госпіталізовано.

Правоохоронці вилучили зброю та набої.

Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Виявилося, що раніше він уже був судимий за аналогічні злочини.

44-річний зловмисник вистрілив в обличчя товаришу / © Поліція Київської області

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

