- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київщині чоловік під час сварки вистрілив просто в обличчя товаришу: чим усе закінчилося
Внаслідок події постраждалого з вогнепальним пораненняч обличчя госпіталізовано.
У місті Обухів на Київщині чоловік під час конфлікту вистрелив з пістолета у товариша, поранивши йому обличчя.
Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.
Днями до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що на одній із вулиць міста Обухів було виявлено чоловіка з вогнепальним пораненням.
«Поліцейські встановили, що потерпілий разом із фігурантом у квартирі останнього спільно вживали алкогольні напої. Між знайомими виник конфлікт, під час якого 44-річний зловмисник дістав з-під столу пістолет та здійснив один постріл в область нижньої щелепи 40-річного мешканця Вінниччини», — йдеться у повідомленні.
Потерпілий вибіг з квартири на вулицю, де його побачив перехожий та зателефонував медикам.
Внаслідок події постраждалого з вогнепальним пораненняч обличчя госпіталізовано.
Правоохоронці вилучили зброю та набої.
Поліцейські затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Виявилося, що раніше він уже був судимий за аналогічні злочини.
Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.
У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, у Києві 60-річний рецидивіст нападав на жінок, ґвалтував їх і грабував.