На Київщині чоловік накинувся з ножем на колишню дружину: що відомо

На Київщині чоловік накинувся з ножем на колишню дружину та завдав численних поранень. Подія сталася у селі Святопетрівське.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

Про подію до поліції повідомили медики. Правоохоронці встановили, що між колишнім подружжям тривалий час тривав побутовий конфлікт та суперечки щодо розподілу спільного майна.

Зловмисник прибув за місцем проживання жінки, дочекався її у під’їзді будинку та напав біля квартири.

41-річний кривдник завдав потерпілій щонайменше вісім ударів ножем у ділянки рук, обличчя, живота та шиї, після чого втік з місця події.

З тяжкими тілесними ушкодженнями постраждалу госпіталізували. Медики своєчасно надали необхідну допомогу та врятували їй життя.

Нападника затримано на одному із кордонів України. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві 24-річний молодик вдарив друга ножем у груди. 25-річного потерпілого госпіталізовано, а нападника затримано, за скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.