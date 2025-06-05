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- Київ
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На Київщині чоловік кинув гранату в людей: що відомо про постраждалих
Поліцейські встановили, що між фігурантом та потерпілими напередодні стався конфлікт, після якого зловмисник дістав гранату та кинув її у людей.
У місті Сквира на Київщині чоловік кинув гранату в людей після конфлікту, поранивши трьох осіб.
Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.
За словами правоохоронців, 4 червня о 22:10 до поліції надійшло повідомлення про вибух на одній із вулиць.
«Внаслідок вибуху гранати, 21-річну дівчину, 27 та 51-річного місцевих мешканців ушпиталено до лікарні з тілесними ушкодженнями», — йдеться у повідомленні.
Поліцейські попередньо встановили, що між фігурантом та потерпілими напередодні стався конфлікт, після якого зловмисник дістав гранату та кинув її у бік людей.
«34-річного чоловіка затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання», — повідомили у поліції.
Поліція відкрила кримінальне провадження за замах на вбивство кількох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 ККУ).
Раніше повідомлялось, що у місті Сквира на одній із вулиць стався вибух. Відомо, що є постраждалі.