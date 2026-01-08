На Київщині чоловік катував дітей своєї співмешканки: оприлюднено шокувальні деталі та фото

Чоловік, який катував малолітніх дітей / © Поліція Київської області

У Фастові Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, катував дітей своєї співмешканки. Від дій зловмисника постраждали дворічний хлопчик та трирічна дівчинка.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

Катував маленьких дітей

За словами правоохоронців, до них звернулась мешканка Фастова та повідомила про те, що чоловік, з яким вона проживає, систематично б’є її дітей.

«Встановлено, що 27-річний підозрюваний вчиняв стосовно дворічного хлопчика та дівчинки віком трьох років психологічне насилля та застосовував до них фізичну силу», — уточнили в поліції.

У пресслужбі додали, що наразі малолітні вилучені та перебувають у лікарні — медики зафіксували численні синці на обличчі та тілі потерпілих.

Поліцейські Київщини повідомили про підозру зловмиснику / © Прокуратура Київської області

Сліди насильства над дітьми / © Прокуратура Київської області

Сліди насильства над дітьми / © Прокуратура Київської області

Небезпечні умови проживання малолітніх дітей / © Прокуратура Київської області

Небезпечні умови проживання малолітніх дітей / © Прокуратура Київської області

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за фактом катування малолітніх дітей (ч. 1, ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

У суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

