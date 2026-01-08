- Дата публікації
На Київщині чоловік катував дітей своєї співмешканки: оприлюднено шокувальні деталі та фото
На Київщині прокуратура зупинила насильство та вилучила дітей із небезпечних умов проживання
У Фастові Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, катував дітей своєї співмешканки. Від дій зловмисника постраждали дворічний хлопчик та трирічна дівчинка.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.
Катував маленьких дітей
За словами правоохоронців, до них звернулась мешканка Фастова та повідомила про те, що чоловік, з яким вона проживає, систематично б’є її дітей.
«Встановлено, що 27-річний підозрюваний вчиняв стосовно дворічного хлопчика та дівчинки віком трьох років психологічне насилля та застосовував до них фізичну силу», — уточнили в поліції.
У пресслужбі додали, що наразі малолітні вилучені та перебувають у лікарні — медики зафіксували численні синці на обличчі та тілі потерпілих.
Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру за фактом катування малолітніх дітей (ч. 1, ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).
У суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Волині чоловік довів 13-річного сина до самогубства.