Атака на Київщину / © ТСН.ua

Реклама

Росія знову завдала масованого удару по Київській області, під атакою опинилися мирні населені пункти та житлові будинки.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, внаслідок чергової ворожої атаки постраждали четверо мешканців області.

Реклама

У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги, її госпіталізували до місцевої лікарні. Ще двоє постраждалих — чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження — зазнали незначних порізів, медичну допомогу їм надали на місці.

У Бориспільському районі жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма доставили до лікарні.

Окрім поранених, зафіксовано руйнування житлової інфраструктури. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Ще один житловий будинок зазнав пошкоджень у Бориспільському районі.

В обласній адміністрації наголосили, що ворожа атака триває, та закликали мешканців регіону перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Реклама

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ в ніч проти 24 січня було зафіксовано влучання у кількох районах столиці.

Ми раніше інформували, що у Києві та області в ніч проти 24 січня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.