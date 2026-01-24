ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

На Київщині внаслідок атаки ворога поранені четверо людей — КОВА

Київщина знову опинилася під масованим ударом, є поранені серед мирних мешканців та пошкодження житлової інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Атака на Київщину

Атака на Київщину / © ТСН.ua

Росія знову завдала масованого удару по Київській області, під атакою опинилися мирні населені пункти та житлові будинки.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, внаслідок чергової ворожої атаки постраждали четверо мешканців області.

У Броварському районі жінка 1994 року народження отримала порізи ноги, її госпіталізували до місцевої лікарні. Ще двоє постраждалих — чоловік 1988 року народження та жінка 1983 року народження — зазнали незначних порізів, медичну допомогу їм надали на місці.

У Бориспільському районі жінку 1996 року народження з діагнозом закрита черепно-мозкова травма доставили до лікарні.

Окрім поранених, зафіксовано руйнування житлової інфраструктури. У Броварському районі пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Ще один житловий будинок зазнав пошкоджень у Бориспільському районі.

В обласній адміністрації наголосили, що ворожа атака триває, та закликали мешканців регіону перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Київ в ніч проти 24 січня було зафіксовано влучання у кількох районах столиці.

Ми раніше інформували, що у Києві та області в ніч проти 24 січня пролунали вибухи під час атаки ударних безпілотників.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie