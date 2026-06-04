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На Київщині через атаку РФ постраждав водій бензовоза: чоловіка госпіталізували
У Бориспільському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждав водій бензовоза, чоловіка госпіталізували з переломом ноги.
Унаслідок чергової російської атаки на Київську область постраждав чоловік у Бориспільському районі. Його доправили до лікарні із переломом гомілковостопного суглоба.
За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, травмований чоловік працює водієм бензовоза. У нього діагностували закритий перелом гомілковостопного суглоба. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.
Калашник також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою небезпеки.
Крім того, ми писали, що на території одного з житлових комплексів того ж району було поранено щонайменше 19 осіб. Під час атаки РФ вони ховалися на місцевому паркінгу.
Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.
Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.
Відомо про шістьох загиблих у Києві та майже 80 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.