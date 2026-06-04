На Київщині через атаку РФ постраждав водій бензовоза: чоловіка госпіталізували

Дрон / © ТСН.ua

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Унаслідок чергової російської атаки на Київську область постраждав чоловік у Бориспільському районі. Його доправили до лікарні із переломом гомілковостопного суглоба.

За словами очільника Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, травмований чоловік працює водієм бензовоза. У нього діагностували закритий перелом гомілковостопного суглоба. Потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу.

Калашник також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до відбою небезпеки.

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Крім того, ми писали, що на території одного з житлових комплексів того ж району було поранено щонайменше 19 осіб. Під час атаки РФ вони ховалися на місцевому паркінгу.

Нагадаємо, в ніч проти 2 червня російські війська завдали масованих ударів по Києву десятками балістичних ракет і БПлА.

Через наслідки атаки в кількох районах столиці тимчасово перекрили рух транспорту.

Відомо про шістьох загиблих у Києві та майже 80 постраждалих, з них троє дітей віком 3, 11 та 17 років.

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