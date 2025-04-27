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- Київ
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На Київщині бабуся до смерті забила новонародженого онука стільцем
За даними слідства, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
На Київщині судитимуть 63-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого онука. Їй загрожує 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляють Головне управління Національної поліції в Київській області та Київська обласна прокуратура.
Як встановили правоохоронці, бабуся була вдома разом з немовлям, якому виповнився тільки тиждень.
«Перебуваючи наодинці з немовлям, вона дерев’яним стільцем нанесла тілесні ушкодження по голові та тілу дитини. Після чого перенесла хлопчика до спальні та поклала в ліжечко, де він помер від отриманих травм», — розповіли у прокуратурі.
За даними слідства, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно бабусі хлопчика за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого з особливою жорстокістю (пункти 2, 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Їй загрожує 15 років ув’язнення.
Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, на Одещині жінка підстрелила 5-річну онуку.