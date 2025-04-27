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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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На Київщині бабуся до смерті забила новонародженого онука стільцем

За даними слідства, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дитині виповнився лише тиждень

Дитині виповнився лише тиждень / © pixabay.com

На Київщині судитимуть 63-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого онука. Їй загрожує 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляють Головне управління Національної поліції в Київській області та Київська обласна прокуратура.

Як встановили правоохоронці, бабуся була вдома разом з немовлям, якому виповнився тільки тиждень.

«Перебуваючи наодинці з немовлям, вона дерев’яним стільцем нанесла тілесні ушкодження по голові та тілу дитини. Після чого перенесла хлопчика до спальні та поклала в ліжечко, де він помер від отриманих травм», — розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно бабусі хлопчика за фактом умисного вбивства малолітньої дитини, вчиненого з особливою жорстокістю (пункти 2, 4 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України). Їй загрожує 15 років ув’язнення.

Наразі обвинувачена перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині жінка підстрелила 5-річну онуку.

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