На Київщині 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку: деталі трагедії

Загинула дитина на Бориспільщині / © Поліція Київської області

Реклама

У Бориспільському районі Київщини 7-річний хлопчик вистрілив з рушниці у 6-річну дівчинку. Від отриманих ран дитина померла.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За словами правоохоронців, 7-річний хлопчик разом із дівчинкою-сусідкою грався у будинку, де проживає. Хлопчик взяв до рук мисливську рушницю, що належить його батьку, та здійснив постріл у бік дівчинки. Від отриманих травм дитина померла.

Реклама

© Національна поліція Київської області

Батька хлопчика правоохоронці затримали. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Відносно батька хлопчика розпочали кримінальне провадження за фактами злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною та недбалого зберігання вогнепальної зброї (ст. 166, ст. 264 Кримінального кодексу України).

На даний час тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Раніше повідомлялося, що у Харкові чоловік застрелив жінку та вчинив самогубство.