На Київщині 34-річний чоловік зґвалтував дівчинку-підлітка: поліція повідомила деталі (фото)

Зґвалтування неповнолітньої / © Unsplash

Реклама

В Обухівському районі на Київщині 34-річний чоловік зґвалтував дівчинку-підлітка. До поліції із заявою звернулася місцева мешканка та повідомила, що її 15-річну доньку зґвалтували.

Про це повідомила поліція Київської області у Facebook.

«Правоохоронці встановили, що кривдник познайомився з дівчиною у магазині, після чого він пригостив її алкоголем та запропонував піти до себе додому. Надалі чоловік повів дівчину до кімнати та скориставшись нагодою усамітнення, використав власну перевагу в силі та всупереч волі дівчини вчинив відносно неї дії сексуального характеру», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та затримали підозрюваного. Речові докази вилучили.

Підозрюваний у зґвавлтуванні неповнолітньої / © Поліція Київської області

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури, повідомили кривднику про підозру за фактом зґвалтування, вчиненого стосовно неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України).

За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Реклама

У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві поліцейський зґвалтував 10-річну дитину та погрожував «посадити її батьків».