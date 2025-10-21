ТСН у соціальних мережах

Київ
3828
1 хв

15-річний водій Opel вбив свого 14-річного друга та травмував ще шістьох дітей на Київщині: шокувальні деталі

15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини у кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.

Світлана Несчетна
Поліцейські Київщини розслідують обставини аварії у Бучанському районі

Поліцейські Київщини розслідують обставини аварії у Бучанському районі / © Поліція Київської області

Днями на Київщині у селі Мигалки трапилась дорожньо-транспортна подія, у якій загинув 14-річний підліток і шестеро неповнолітніх травмувалися.

Про це повідомляє поліція Київської області у Facebook.

Правоохоронці попередньо встановили, що 15-річний водій Opel Vectra, рухаючись вулицею Шевченка, не впорався з керуванням та допустив виїзд за межі проїзної частини у кювет, де автомобіль зіткнувся з деревом.

«На жаль, внаслідок ДТП, 14-річний пасажир загинув на місці події. Ще шестеро неповнолітніх осіб, які перебували в салоні автомобіля, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до лікарні», — йдеться у повідомленні.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, на околиці міста Косова Івано-Франківської області в автомобільній аварії загинув 15-річний місцевий мешканець, який сів за кермо Volkswagen Passat.

