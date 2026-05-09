На Київ суне різка хвиля похолодання: синоптики назвали дату, коли остаточно зіпсується погода

Синоптики розповіли, якою буде погода у столиці 9 травня / © УНІАН

Найближчими вихідними на мешканців столиці очікують погодні контрасти: від приємного весняного тепла у суботу до різкого похолодання зі зливами в неділю.

У Києві 9 травня опадів не передбачається, проте 10 травня пройдуть дощі, прогнозує синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, у суботу в столиці буде тепла погода — очікується до +20 градусів тепла, проте в неділю стане прохолодніше — до +12+14 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 9 травня на Київщині хмарну погоду із проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, по області можливі грози.

Вітер дутиме південно-західний, в Києві з переходом на північно-західний та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла. У Києві вночі очікується від +10 до +12 градусів тепла°, вдень повітря прогріється від +21 до +23 градусів вище нуля.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 9 травня протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +13 градусів тепла вночі до +21 градусу тепла вдень.

Проте у неділю, 10 травня, хмарна погода буде триматися у Києві до самого вечора. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

Температура повітря становитиме від +15 градусів тепла вночі до +13 градусів тепла вдень.

