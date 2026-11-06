Погода / © ТСН

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У Києві різко погіршиться погода. У п’ятницю, 6 листопада, синоптики прогнозують дощі, мокрий сніг та сильний північний вітер.

Більш детальніший прогноз погоди — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Києві — прогноз на 6 листопада

За даними Українського гідрометеорологічного центру, 6 листопада у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Очікуються невеликі дощі, а місцями в області — мокрий сніг. Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. У столиці температура протягом доби становитиме +3…+5 °C, а в області — +1…+6 °C.

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Своєрідний характер синоптичної ситуації підтвердила і синоптикиня Наталка Діденко.

«У Києві у пʼятницю погода на любителя. Імовірний дощ, місцями з мокрим снігом, сильний північний вітер та максимальна денна температура повітря близько 5° тепла», — повідомила фахівчиня.

За даними метеоресурсу Sinoptik.ua, у Києві цілий день буде хмарно та йтиме дрібний дощ. Найсильніші опади очікуються вранці, після обіду вони послабшають, а до вечора припиняться. Температура становитиме від +2 °C уночі до +6 °C вдень, але через північний вітер і вологість увечері відчуватиметься як 0…-1 °C.

Прогноз погоди на 6 листопада. / © скриншот

За останні 130 років найтепліше 6 листопада у столиці було в 2019 році (+17,2 °C), а найхолодніше — у 1891 році (-13 °C). За народними прикметами, відсьогодні дівчата починали прясти й гадати на судженого. Також вірили: якщо влітку вродило мало грибів, зима буде сніжною та лютою.

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Прогноз погоди — останні новини

Нагадаємо, Північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон принесе значне похолодання і хуртовини. Місцями сніговий покрив сягне пів метра, а дороги опиняться під заметами.

Також 6 листопада, Україну накриє холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, мокрий сніг і сильний північний вітер.

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