- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 501
- Час на прочитання
- 1 хв
На Київ суне небезпека — водіїв попередили про загрозу
У Києві через туман оголосили перший рівень небезпечності.
У понеділок, 15 грудня, через туманну погоду у Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Про це попередили КМДА та Укргідрометцентр.
«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у Києві туман. Видимість — 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.
Фахівці рекомендують водіям під час керування авто у тумані дотримуватися наступних порад:
знизити швидкість руху;
за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
уникати різких маневрів на дорозі.
Тим часом пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Раніше ми писали, що новий робочий тиждень, 15 грудня, в Україні розпочнеться з потепління.