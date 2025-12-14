ТСН у соціальних мережах

На Київ суне небезпека — водіїв попередили про загрозу

У Києві через туман оголосили перший рівень небезпечності.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Туман накриє Київ: водіїв попередили про небезпеку

Туман накриє Київ: водіїв попередили про небезпеку / © Pixabay

У понеділок, 15 грудня, через туманну погоду у Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Про це попередили КМДА та Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 грудня, вночі та вранці 15 грудня у Києві туман. Видимість — 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування авто у тумані дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;

  • за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

  • під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

  • уникати різких маневрів на дорозі.

Тим часом пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи — флікери, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

