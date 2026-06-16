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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

На Київ насувається небезпека: до чого готуватися

У Києві та області оголошено перший рівень небезпеки.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Дощ і гроза

Дощ і гроза / © ТСН

На Київ та область 16 червня насувається небезпечна погода. Регіон накриють грози, град та сильні пориви вітру.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики попередили жителів Києва та області про небезпечні метеорологічні явища. Протягом найближчої години і до кінця доби очікуються гроза, град та шквали 15-20 м/с

Через негоду, що насувається, оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Така погода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та рух авто.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що 16 червня у Києві та області очікується хмарна погода, вдень пройдуть дощі, місцями з грозами. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів, а вітер буде західним із поривами 7-12 м/с.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
355
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