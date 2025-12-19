На Андріївському узвозі в Києві демонтують скандальний пам’ятник - деталі

Пам’ятник Булгакову

У Києві демонтують низку пам’ятників та окремих елементів, пов’язаних із радянською та російською історією, зокрема пам’ятник.

Про це повідомила заступниця голови КМДА, голова міжвідомчої робочої групи з питань організаційно-правових заходів щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, депутатка Київради Ганна Старостенко.

«Київ уже понад 10 років послідовно переосмислює власний публічний простір. Ця політика базується на фахових експертних висновках та відкритому діалозі з громадою. Кожне питання щодо пам’ятних об’єктів розглядається комплексно — з урахуванням історичного контексту, символічного значення та чутливості теми для мешканців. Водночас Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення у публічному просторі столиці», — зазначила Старостенко.

За рішенням Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України.

Проголосоване рішення також передбачає вилучення забороненої або ідеологічно маркованої символіки з об’єктів, які мають архітектурну, історичну чи містобудівну цінність, з їх збереженням.

Серед об’єктів, що зазнають змін

Ринок «Житній» (Подільський район) — декоративне оздоблення фасаду з вилученням написів «Балтийское море», «Ленинград», «Нева» та цитати «Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов»;

об’єкт на в’їзді до Києва (Голосіївський район) — вилучення забороненої символіки;

будинок на вул. Івана Драча, 3 — усунення окремих ідеологічних елементів;

знак межі Києва (Святошинський район) — вилучення герба СРСР;

будинок на вул. Архітектора Городецького, 9 — видалення напису «МУП СССР»;

пам’ятний знак «Нульовий кілометр» / Глобус — капітальний ремонт із вилученням назв російських міст;

меморіальна дошка Віктору Васнецову — реставрація з видаленням слова «російський»;

пам’ятник воїнам-визволителям — текст українською, заміна дат «1941–1945» на «1939–1945», формулювання «Велика Вітчизняна війна» на «Друга світова війна».

Крім того, Київрада підтримала усунення з публічного простору пам’ятників Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій та Михайлу Булгакову, символічного знаку «Київ — місто-герой» із п’ятикутною зіркою, пам’ятного каменю на честь 100-річчя Леніна, меморіальної дошки Петру Чайковському та меморіальної дошки з написом про підпільну роботу Шевченківського райкому КП (б)У Києві в період німецько-фашистської окупації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі місцеві активісти накинули зашморг на пам’ятник Пушкіну.