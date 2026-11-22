Атака РФ на Димер / © ДСНС

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Унаслідок сьогоднішньої російської атаки на селище Димер Київської області постраждав житловий будинок, а його мешканці пережили ніч у страху за найрідніших. Очевидці російської атаки розповіли, що їм довелося пережити.

Про це повідомляє «Новини.LIVE».

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Нічна атака на Димер: що розповіли очевидці

Жителька селища Олена прокинулася посеред ночі від гучного вибуху. Вони з чоловіком одразу побігли перевірити старшу дитину. Коли вони відкрили двері, побачили затягнутий димом під’їзд та уламки скла.

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«Ми не знали, що робити. Менша дитина спала біля нас, а старша — у своїй кімнаті. Ми швиденько до неї з чоловіком, відкриваємо двері, а в під’їзді повно диму і скла», — каже жінка.

З четвертої години ранку сім’я чергує поблизу пошкодженої багатоповерхівки в очікуванні хоч якихось звісток. Доля їхніх знайомих, зокрема 11-річної приятельки доньки Олени, досі невідома — додзвонитися до них не вдається.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що щонайменше 14 людей у Димері після російської атаки не виходять на зв’язок.

«Від ранку триває пошуково-рятувальна операція у Димері на Київщині. У пʼятиповерхівці частково зруйновано під’їзд через російську атаку дроном. Дякую нашим рятувальникам, які спрацювали швидко: дев’ять людей уже евакуювали та локалізували пожежу. Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок», — написав президент.

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Удар по Димеру 22 листопада: головне

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада росіяни атакували дронами Київську область. У селищі Димер Вишгородського району через удар пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок: виникла пожежа, зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх, а вибуховою хвилею зачепило сусідній дитсадок і магазин.

За даними ДСНС та очільника Київської ОДА Тимура Ткаченка, під завалами можуть бути щонайменше семеро мешканців. Рятувальники евакуюють людей, розбирають конструкції та проводять пошукові роботи; на місці також працюють медики та психологи.

Внаслідок атаки постраждали двоє людей: госпіталізовано підлітка з множинними осколковими пораненнями руки, а 22-річній дівчині з різаними ранами стопи допомогу надали на місці.

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