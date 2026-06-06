"Мріяв стати програмістом": у резонансній ДТП в Києві загинув 12-річний син військового

Загиблий у ДТП Григорій Глушич / © Київська Вальдорфська школа «Софія» на Facebook

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У 12-річного Григорія Глушича, який загинув унаслідок смертельної ДТП у Києві 5 червня, цього дня завершився останній навчальний день у київській вальдорфській школі «Софія». Він збирався продовжити навчання в математичному ліцеї, щоб у майбутньому стати програмістом.

Про це повідомляє hromadske, яке поспілкувалося з батьками однокласників та учнями школи.

Хлопчик цього року закінчив 6 клас і готувався до вступу в ліцей із математичним профілем. За словами знайомих, він був старанним учнем і мріяв стати програмістом.

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«Він був доброю дитиною. Був відповідальним і досить дорослим для свого віку. Збирався переходити в інший ліцей із математичним нахилом», — розповіла мама одного з однокласників.

Однокласники також зазначають, що хлопчик активно готувався до майбутнього навчання та виконував усі завдання, пов’язані з підготовкою до вступних тестів.

«У нього є ще старша сестра. Тато на війні. А він мріяв стати програмістом. Готувався до вступного тесту, виконував усі завдання…», — розповів його однокласник Іван.

За словами співрозмовників видання, загибель школяра стала шоком для всієї шкільної спільноти.

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Раніше у київській вальдорфської школи «Софія» повідомили про загибель у смертельній ДТП у Києві шестикласника Григорія Глушича.

Смертельна аварія у Києві 5 червня — що відомо

У п’ятницю, 5 червня, на Чоколівському бульварі у Києві авто на швидкості виїхало на тротуар і влетіло в підземний перехід. З камер відеоспостереження видно, що машина швидко наближалася до перехрестя і без гальмування влетіла в пішохідну зону, де перебували люди.

В результаті аварії на місці загинуло четверо людей: 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні.

Водія «Мерседеса» з понівеченого салону авто деблокували рятувальники. За даними прокуратури, винуватця ДТП неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

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