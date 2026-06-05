Моторошна ДТП сталася у Києві: авто вилетіло в підземний перехід, є загиблі

ДТП у Києві 5 червня / © Національна поліція України

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Києві вдень 5 червня сталася важка дорожньо-транспортна пригода: легковий автомобіль на швидкості злетів із проїжджої частини та влетів у підземний пішохідний перехід. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули чотири людини.

Моторошна ДТП у Києві 5 червня — що відомо

Для ТСН.ua у поліції підтвердили факт ДТП. Відомо, що це сталося у Солом’янському районі на Чоколовському бульварі.

У поліції зауважили, що аварія сталася приблизно о 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Попередньо, водій Mercedes сильно розігнався, втратив керування і вилетів на тротуар до пішоходів.

Реклама

«Зараз з’ясовуємо всі обставини і причини ДТП», — повідомили у поліції Києва.

На місці працює слідчо-оперативна група. Інформація про причини трагедії та стан водія уточнюється. Також у поліції повідомили, що через ДТП на Чоколівському бульварі рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Вадима Гетьмана.

«Попередньо відомо про 4 загиблих, з’ясовуються всі обставини», — повідомили ТСН.ua у відділі комунікацій ГУНП в м.Києві.

Чи затримали винуватця ДТП у Києві

У поліції поки не кажуть, чи затримали водія-винуватця аварії, і пообіцяли надати всі деталі згодом.

Реклама

У ДСНС Києва повідомили, що рятувальники за допомогою електроінструментів дістали водія з понівеченого авто та передали його медикам «швидкої». Усі остаточні обставини трагедії з’ясовуватиме поліція.

«За попередніми даними, водій здійснив заїзд на пішохідну частину, внаслідок чого загинуло четверо людей, а самого чоловіка затисло конструкціями автівки», — додали у ДСНС.

ДТП у Києві — фото, відео

Увага! Фото та відео можуть містити чутливий контент!

ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві

ДТП у Києві 5 червня / © Національна поліція України

ДТП у Києві 5 червня / © Національна поліція України

ДТП у Києві 5 червня / © Національна поліція України

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

ДТП у Києві 5 червня / © ДСНС

Дата публікації 18:11, 05.06.26 Кількість переглядів 12 У Києві сталася смертельна ДТП: легковик вилетів у підземний перехід

Нагадаємо, у Харківській області 5 червня сталася ДТП за участю мікроавтобуса, що віз учнів на екскурсію. Внаслідок перекидання транспорту до лікарні доправили трьох дітей та двох дорослих.

Реклама

Новини партнерів