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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Моторошна аварія: в Києві авто влетіло у зупинку (фото)

В Оболонському районі столиці сталася ДТП. Ймовірно, під час спроби обʼїзду водій не впорався с керуванням. На місці — поліція.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Моторошна аварія: в Києві авто влетіло у зупинку (фото)

Аварія в Києві 22 травня / © ТСН

У Києві, в Оболонському районі, на вулиці Івасюка 22 травня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода — водій авто марки Volkswagen не впорався з керуванням і зніс зупинку. Попередньо, обійшлося без жертв.

Про це ТСН.ua розповіли свідки з місця ДТП.

Як вони зазначили, автомобіль Volkswagen намагався уникнути зіткнення з іншою автівкою.

ДТП в Києві Фото: ТСН / © ТСН

ДТП в Києві Фото: ТСН / © ТСН

Проте вилетів на пішоходну зону і зніс зупинку, заціпивши крамничку поряд.

ДТП в Києві в Оболонському районі / © ТСН

ДТП в Києві в Оболонському районі / © ТСН

Другої машини на місці ДТП не виявлено.

ДТП в Києві / © ТСН

ДТП в Києві / © ТСН

На щастя, обійшлося без жертв.

ДТП в Києві / © ТСН

ДТП в Києві / © ТСН

Про стан самого водія наразі невідомо.

ДТП в Києві Фото: ТСН / © ТСН

ДТП в Києві Фото: ТСН / © ТСН

Водночас на фото з місця події видно, що його автівка незначно пошкоджена.

/ © ТСН

© ТСН

На місці працює поліція.

Нагадаємо, днями у Києві автівка ТЦК потрапила у ДТП. Мобілізовані кинулися навтьоки і нібито були у кайданках, проте ТЦК цю інформацію заперечує.

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