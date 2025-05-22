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Моторошна аварія: в Києві авто влетіло у зупинку (фото)
В Оболонському районі столиці сталася ДТП. Ймовірно, під час спроби обʼїзду водій не впорався с керуванням. На місці — поліція.
У Києві, в Оболонському районі, на вулиці Івасюка 22 травня ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода — водій авто марки Volkswagen не впорався з керуванням і зніс зупинку. Попередньо, обійшлося без жертв.
Про це ТСН.ua розповіли свідки з місця ДТП.
Як вони зазначили, автомобіль Volkswagen намагався уникнути зіткнення з іншою автівкою.
Проте вилетів на пішоходну зону і зніс зупинку, заціпивши крамничку поряд.
Другої машини на місці ДТП не виявлено.
На щастя, обійшлося без жертв.
Про стан самого водія наразі невідомо.
Водночас на фото з місця події видно, що його автівка незначно пошкоджена.
На місці працює поліція.
Нагадаємо, днями у Києві автівка ТЦК потрапила у ДТП. Мобілізовані кинулися навтьоки і нібито були у кайданках, проте ТЦК цю інформацію заперечує.
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